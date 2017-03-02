محمد زيدان : الرئيس رفيق الحريري رفض الغاء العقود في السابق وسعى الى حل هذا الملف لانه متعلق باستثمارات للدولة

محمد عمر

محمد زيدان : الرئيس رفيق الحريري رفض الغاء العقود في السابق وسعى الى حل هذا الملف لانه متعلق باستثمارات للدولة

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