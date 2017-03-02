محمد زيدان : صدر قرارين من ديوان المحاسبة ومجلس الشورى لبطلان عقدي

أخبار متفرقة
- اللواء«الكتائب»: بتحب لبنان ما تفرض ضرائب!
- اقتصادالجرّاح من برشلونة: خدمة 4G ستطال 85% من الأراضي اللبنانية نهاية آذار
- اللواءمحمد زيدان : الرئيس رفيق الحريري رفض الغاء العقود في السابق وسعى الى حل هذا الملف لانه متعلق باستثمارات للدولة
- اللواءرئيس مجلس ادارة “باك” في المطار محمد زيدان لـ”ال.بي.سي.”: هناك من يحاول استبعادي من المناقصة الجديدة في ملف السوق الحرة في بيروت
- عربياتصعوبات في تشكيل الحكومة السودانية
- اللواءترامب: الجيش الأميركي بحاجة إلى طائرات بقدرات عسكرية أكبر
- عربياتدخول قوة كردية عسكرية “شركة نفط الشمال” رسالة تهديد لبغداد !
- اللواءفادي الجميل : الحريري يعطي كل الاهتمام لشؤون الصناعة
- لبنانطقس لبنان ماطر وانخفاض بدرجات الحرارة
- اللواءترامب: الجيش الأميركي بحاجة إلى تمويل مستمر لمواجهة التحديات الراهنة