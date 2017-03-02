هكذا كان رد جو معلوف على انتقادات حلقة “هوا الحرية” الاخيرة!!

بعد إستضافته لجوزيف المعلوف الملقّب بالبطّة، والذي هزّت فضيحته الجنسية مع سيدة متزوجّة الرأي العام اللبناني، كتبت أقلام كثيرة عن حلقة “هوا الحريّة” التي أشعل فيها الإعلامي جو معلوف مواقع التواصل الإجتماعي، ما أحدث بلبلة بين الناشطين.

وردًا على ما كُتب، قال جو عبر حسابه على “تويتر”: “المادة الجنسية مرغوبة لدى معظم الصحافة المكتوبة التي تفتش ايضاً على اعداد كبيرة من القراء. استحلينا شي مرة يكتبوا عن شي انجاز عاملينه!”. وأضاف: “راجعوا مواقع الصحف نفسها وكمية المقالات الجنسية كل اسبوع واستعمال عبارات وعناوين لزيادة الاعلانات والقراء.. جاب منيح الخبر”.

وتابع جو: “لا أجد مقالات هادفة تسلّط الضوء على انجازات الاعلام المرئي الا بنسبة 10 بالمئة. من الآخر.. انتم تشاركون في الأكشن”.