وزير العدل الأميركي : لن أتدخل في التحقيقات بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية

محمد عمر

وزير العدل الأميركي : لن أتدخل في التحقيقات بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية

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