استقبل وزير الخارجية جبران باسيل قبل ظهر اليوم، المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، كما التقى سفير استراليا غلين مايلز.

لميا جردلي

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