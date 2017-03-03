الحريري إلتقى وفد الصناعيِّين ومفتي بعلبك والمطران قصارجي

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الواحدة من بعد ظهر امس في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النفايات، حضره نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء: نهاد المشنوق، ميشال فرعون، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، حسين الحاج حسن، سيزار أبي خليل، طارق الخطيب وعناية عز الدين، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر وتمت متابعة البحث في الحلول المطروحة لمشكلة النفايات.

بعد الاجتماع الذي دام حتى الثالثة الا ربعاً، أوضح الوزير المشنوق انه تم تحقيق تقدم كبير من خلال ادخال التعديلات التي اقترحتها الوزارات المعنية على دفتر شروط معالجة النفايات.

من ناحيته، أوضح الوزير الخطيب ان اللجنة تابعت البحث في دراسة دفتر الشروط المقدم من قبل شركة «رامبول»، واشار الى ان هناك عددا من الملاحظات قدمتها وزارتا البيئة والطاقة.

وفي معلومات «اللواء» أن اللجنة أخذت بمجمل الملاحظات التي تقدّم بها الوزراء، وبات أمامها تصور واضح لجهة اعتماد المحارق بدلاً من المطامر، وهذا يعني اقفال مطمري الكوستا برافا وبرج حمود، انطلاقاً من أن الدول المتقدمة لا تعتمد المطامر بل المحارق، وسيرفع المشروع الى مجلس الوزراء لمناقشته مجدداً وإقراره.

واستقبل الرئيس الحريري امس في السراي الحكومي مفتي بعلبك – الهرمل الشيخ خالد الصلح يرافقه الشيخ عمر يحيى، بعد اللقاء قال المفتي الصلح: سعدنا بلقاء الرئيس الحريري وبحثنا معه موضوع زيارة وفد اللقاء التشاوري والعشائري لمحافظة بعلبك – الهرمل له لوضعه في صورة ما يحصل من فلتان امني على صعيد هذه المحافظة المظلومة والمقهورة. كما عرضنا الشؤون العامة التي تهم منطقة البقاع وخصوصا محافظة بعلبك – الهرمل وما تعانيه من حرمان، وتمنى الرئيس الحريري ان يعقد اللقاء في وقت قريب مع وفد اللقاء التشاوري العشائري لوضع الأمور في نصابها لكي يعود لبعلبك ازدهارها وشمسها المشرقة، ونتمنى ان يعود إليها كل أبناء الوطن من اجل زيارة أثارها والتمتع بمناخها الجميل.

ثم استقبل الرئيس الحريري رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي وجرى عرض للاوضاع العامة واوضاع الطائفة.

واستقبل الرئيس الحريري مساء في السراي الحكومي رئيس جمعية الصناعيين فادي الجمّيل ورؤساء النقابات الصناعية في لبنان وعرض معهم اوضاع الصناعة ومشاكلها وهمومها ومطالبها.

بعد اللقاء قال الجميّل: «نقلنا للرئيس الحريري معاناة الصناعة وطموحاتها وقدراتها، وشكرناه على الاهتمام الذي يقدمه لهذا القطاع ، خصوصا اننا عقدنا معه اجتماعات عدة كما حضر المهرجان الصناعي الذي عُقد مؤخرا. ونلاحظ ان هناك اهتماما مطلقا بالقطاع الصناعي خلال العهد الجديد، وهذا الامر لمسناه مع انتخاب رئيس الجمهورية واصراره على اعطاء القطاع الصناعي كل الفرص، كذلك الاهتمام الذي نلمسه من وزير الصناعة واليوم فان حكومة استعادة الثقة مجتمعة والرئيس الحريري يعطي كل الاهتمام لشؤون الصناعة وشجونها. القطاع الصناعي هو قطاع فاعل، وما يهمنا هو شباب لبنان.

اضاف: طرحنا على الرئيس الحريري المشاكل التي نتعرض لها من تهريب ومزاحمة غير مشروعة من مؤسسات في عقر دارنا، كما تداولنا في موضوع انخفاض الصادرات. ونحن لدينا مشروع انمائي للبنان وما نطالب به كصناعيين هو من اجل شباب لبنان، وباستطاعنا خلق مشاريع جديدة.

تابع: كما بحثنا في مواضيع هامة جدا من اجل تحفيز صادراتنا لان كل مليار دولار يتم تخفيفه من العجز التجاري يكون كفيل بأن يخلق 64 الف فرصة عمل.

سئل: ماذا لمستم من الرئيس الحريري خلال الاجتماع؟

اجاب: الرئيس الحريري يكرر مرارا اهتمامه وتحفيزه للقطاع الصناعي، وكان اتفاق بيننا على هذا الامر واعطائه فرص متكافئة خصوصا انه لدينا قدرات. وذكرنا للرئيس الحريري مدى نجاح الصناعيين حول العالم ومن غير المسموح للصناعيين اللبنانيين الذين ينجحون في الخارج في الوقت الذي يعانون من صعوبات في بلدهم، وقد لمسنا وعي الرئيس الحريري لهذا الامر وهو ابدى استعداده لمساعدتنا في هذا الموضوع، لذلك كلنا امل وسنقوم بإجراءات من اجل تحفيز الصادرات وأن يكون هناك تكافؤ فرص ونطالب ان تكون هناك معاملة بالمثل مع الدول التي تصدر لنا وتمنعنا من التصدير اليها. وهذا هو حق الصناعيين واللبنانيين من اجل ان يستمر البلد في قدراته. كما ان لدينا كفاءة بالصناعيين وطاقات مالية كبيرة، ومن خلال رؤية الرئيس الحريري واصراره على تحفيز الاقتصاد واعطائه فرصه نستطيع ابقاء لبنان يعيش على وتيرة قدراته، وفي العام 2009 عندما كان العالم يعاني من ازمة عالمية اقتصادية انجز لبنان نمو مقداره 10% .

بعد ذلك ترأس الرئيس الحريري اجتماعا حضره وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وزير الخارجية جبران باسيل، رئيس مؤسسة «ايدال» نبيل عيتاني ورئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد وجرى خلال الاجتماع عرض «الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز» لمشروع تعده لتعزيز صورة لبنان واقتصاده في العالم تماشيا مع عنوان الحكومة «استعادة الثقة».