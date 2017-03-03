السفير اليمني لدى لندن: النظام الإيراني يحاول تفكيك اليمن ويدعم الفوضى وعدم الاستقرار

محمد عمر

السفير اليمني لدى لندن: النظام الإيراني يحاول تفكيك اليمن ويدعم الفوضى وعدم الاستقرار

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