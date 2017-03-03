اللواء عباس ابراهيم: لبنان تجاوز كل الظروف الدقيقة والاقتصاد المتين هو احد اشد الأسلحة الفتاكة ضد الإرهاب

محمد عمر

اللواء عباس ابراهيم:  لبنان تجاوز كل الظروف الدقيقة  والاقتصاد المتين هو احد اشد الأسلحة الفتاكة ضد الإرهاب

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