المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا: أود أن اظهر امتنناني لكل الوفود السورية التي جاءت الى جنيف للمشاركة في المباحثات

darine alameh

المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا: أود أن اظهر امتنناني لكل الوفود السورية التي جاءت الى جنيف للمشاركة في المباحثات

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