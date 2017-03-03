المشنوق لـ”لجديد”: ما يتم تداوله من اسماء للتعيينات لم يحسم بشكل نهائي وانعقاد جلسة الأربعاء ليس اكيدا

محمد عمر

المشنوق لـ”لجديد”: ما يتم تداوله من اسماء للتعيينات لم يحسم بشكل نهائي وانعقاد جلسة الأربعاء ليس اكيدا

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