الوزير رائد خوري لـ “صوت لبنان 93.3”: تقدمنا بالنقاش في الموازنة واذا لم يتم الانتهاء منها اليوم فانجازها أكيد الاسبوع المقبل

لميا جردلي

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