اوغلو⁩: على ألمانيا أن تتعلم كيف تتعامل معنا إذا أرادت الحفاظ على العلاقات مع ⁧تركيا⁩

دلال ديب

اوغلو⁩: على ألمانيا أن تتعلم كيف تتعامل معنا إذا أرادت الحفاظ على العلاقات مع ⁧تركيا⁩

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