حبيش للـ”ال بي سي”: هناك حملة سياسية مبرمجة لاستهدافي قبيل الانتخابات والمطلوب من وزارة البيئة ان تتخذ قرارا بوقف ترخيص الكسارة في القبيات

محمد عمر

حبيش للـ”ال بي سي”: هناك حملة سياسية مبرمجة لاستهدافي قبيل الانتخابات والمطلوب من وزارة البيئة ان تتخذ قرارا بوقف ترخيص الكسارة في القبيات

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