دي ميستورا: أستانة وجنيف يكملان ويعززان بعضهما البعض وتتعلق بالمحافظة على وقف إطلاق النار والبدء فوريا في بناء الثقة ومكافحة الإرهاب

أخبار متفرقة
- اللواءدي ميستورا: بالنسبة للأمم المتحدة هناك منظمتان إرهابيتان في سوريا هما جبهة النصرة وداعش
- اللواءحبيش للـ”ال بي سي”: هناك حملة سياسية مبرمجة لاستهدافي قبيل الانتخابات والمطلوب من وزارة البيئة ان تتخذ قرارا بوقف ترخيص الكسارة في القبيات
- اللواءدي ميستورا: السلة الرابعة اضيفت بناء على طلب وفد النظام والتي تتعلق بمكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية واجراءات بناء الثقة
- اللواءدي ميستورا: السلة الثالثة هي التأكد من اجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد وضع دستور خلال 18 شهرا تحت اشراف الامم المتحدة
- اللواءدي ميستورا: السلة الثانية هي وضع جدول زمني
- اللواءدي ميستورا: السلة الأولى تشمل كل القضايا المتعلقة بحكومة غير طائفية خلال ستة أشهر
- اللواءدي ميستورا: لدينا الان جدول اعمال واضح تتضمن أربع سلال
- اللواءدي ميستورا: نحن جئنا هنا لتطبيق قرار 2254 ولا نقاش في ذلك وهو القرار الذي بتضمن ترتيب واضح وجداول زمنية
- اللواءدي ميستورا: الاجتماعات كانت صعبة ولكنها كانت بناءة خاصة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات
- اللواءالمبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا: أود أن اظهر امتنناني لكل الوفود السورية التي جاءت الى جنيف للمشاركة في المباحثات