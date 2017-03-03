دي ميستورا: الاجتماعات كانت صعبة ولكنها كانت بناءة خاصة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات

darine alameh

دي ميستورا: الاجتماعات كانت صعبة ولكنها كانت بناءة خاصة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات

تعليقات الفيسبوك