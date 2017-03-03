دي ميستورا: السلة الثالثة هي التأكد من اجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد وضع دستور خلال 18 شهرا تحت اشراف الامم المتحدة

darine alameh

دي ميستورا: السلة الثالثة هي التأكد من اجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد وضع دستور خلال 18 شهرا تحت اشراف الامم المتحدة

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