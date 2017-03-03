دي ميستورا: السلة الثالثة هي التأكد من اجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد وضع دستور خلال 18 شهرا تحت اشراف الامم المتحدة

أخبار متفرقة
- اللواءدي ميستورا: السلة الرابعة اضيفت بناء على طلب وفد النظام والتي تتعلق بمكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية واجراءات بناء الثقة
- اللواءدي ميستورا: السلة الثانية هي وضع جدول زمني
- اللواءدي ميستورا: السلة الأولى تشمل كل القضايا المتعلقة بحكومة غير طائفية خلال ستة أشهر
- اللواءدي ميستورا: لدينا الان جدول اعمال واضح تتضمن أربع سلال
- اللواءدي ميستورا: نحن جئنا هنا لتطبيق قرار 2254 ولا نقاش في ذلك وهو القرار الذي بتضمن ترتيب واضح وجداول زمنية
- اللواءدي ميستورا: الاجتماعات كانت صعبة ولكنها كانت بناءة خاصة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات
- اللواءالمبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا: أود أن اظهر امتنناني لكل الوفود السورية التي جاءت الى جنيف للمشاركة في المباحثات
- اللواءالمعارضة السورية من جنيف: النظام أعاق الحلول السلمية عدة مرات ويتحالف مع داعش لقتل الثورة
- رياضةالرياضي يتابع حملة الدفاع عن لقبه السلوي مجدداً فوزه على بيبلوس..
- اللواءمصادر فرنسية: القضاة يستدعون مارين لوبن في قضية المساعدين البرلمانيين