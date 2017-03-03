دي ميستورا: الهدف النهائي هو التوصل لمفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام ولكن من الأجدى الآن الاستمرار في مفاوضات غير مباشرة

darine alameh

دي ميستورا: الهدف النهائي هو التوصل لمفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام ولكن من الأجدى الآن الاستمرار في مفاوضات غير مباشرة

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