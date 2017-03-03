دي ميستورا: الهدف النهائي هو التوصل لمفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام ولكن من الأجدى الآن الاستمرار في مفاوضات غير مباشرة

أخبار متفرقة
- اللواءأردوغان يتهم ألمانيا بإيواء “إرهابيين”
- اللواءدي ميستورا: اتفقنا على منهجية للنقاش حول السلال الأربعة على التوازي
- اللواءدي ميستورا: بالنسبة للأمم المتحدة هناك منظمتان إرهابيتان في سوريا هما جبهة النصرة وداعش
- اللواءدي ميستورا: أستانة وجنيف يكملان ويعززان بعضهما البعض وتتعلق بالمحافظة على وقف إطلاق النار والبدء فوريا في بناء الثقة ومكافحة الإرهاب
- اللواءحبيش للـ”ال بي سي”: هناك حملة سياسية مبرمجة لاستهدافي قبيل الانتخابات والمطلوب من وزارة البيئة ان تتخذ قرارا بوقف ترخيص الكسارة في القبيات
- اللواءدي ميستورا: السلة الرابعة اضيفت بناء على طلب وفد النظام والتي تتعلق بمكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية واجراءات بناء الثقة
- اللواءدي ميستورا: السلة الثالثة هي التأكد من اجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد وضع دستور خلال 18 شهرا تحت اشراف الامم المتحدة
- اللواءدي ميستورا: السلة الثانية هي وضع جدول زمني
- اللواءدي ميستورا: السلة الأولى تشمل كل القضايا المتعلقة بحكومة غير طائفية خلال ستة أشهر
- اللواءدي ميستورا: لدينا الان جدول اعمال واضح تتضمن أربع سلال