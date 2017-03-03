دي ميستورا: نحن جئنا هنا لتطبيق قرار 2254 ولا نقاش في ذلك وهو القرار الذي بتضمن ترتيب واضح وجداول زمنية

أخبار متفرقة
- اللواءدي ميستورا: الاجتماعات كانت صعبة ولكنها كانت بناءة خاصة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات
- اللواءالمبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا: أود أن اظهر امتنناني لكل الوفود السورية التي جاءت الى جنيف للمشاركة في المباحثات
- اللواءالمعارضة السورية من جنيف: النظام أعاق الحلول السلمية عدة مرات ويتحالف مع داعش لقتل الثورة
- رياضةالرياضي يتابع حملة الدفاع عن لقبه السلوي مجدداً فوزه على بيبلوس..
- اللواءمصادر فرنسية: القضاة يستدعون مارين لوبن في قضية المساعدين البرلمانيين
- اللواءرئيس مجلس ميدل إيست لـ”الجديد”: لا بديل اليوم عن مطار بيروت
- دولياتماي: الاستقلال هاجس “الوطني الأسكتلندي” و لا حالة اقتصادية” تستدعي تقسيم المملكة
- اللواءأبي رميا لـ”ام.تي.في.”: لم نفهم كلام جعجع على أنه تهديد لـ”التيار” وبيننا و”القوات” زواج ماروني
- اللواءالحريري: السبب من وراء فشل المفاوضات هو النظام
- اللواءالحريري: المفاوضات الحالية انتهت بلا اتفاق محدد وأكثر ما ناقشناه هو الانتقال السياسي لأنه الأساس للانتقال للقضايا الأخرى