دي ميستورا: نحن جئنا هنا لتطبيق قرار 2254 ولا نقاش في ذلك وهو القرار الذي بتضمن ترتيب واضح وجداول زمنية

darine alameh

دي ميستورا: نحن جئنا هنا لتطبيق قرار 2254 ولا نقاش في ذلك وهو القرار الذي بتضمن ترتيب واضح وجداول زمنية

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