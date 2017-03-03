رويترز عن مسؤول أميركي: غارات جوية جديدة على مواقع للقاعدة في اليمن

دلال ديب

رويترز عن مسؤول أميركي: غارات جوية جديدة على مواقع للقاعدة في اليمن

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