عون: مسيرة التغيير إنطلقت وستعمّ كل القطاعات للخصخصة قواعد وأصول والأولوية مصلحة اللبنانيِّين

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن آلية جديدة لتلزيم المشاريع والمناقصات ستعتمد في كافة الادارات الرسمية والمؤسسات العامة ترتكز اساساً على الشفافية وحق المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار، لافتاً الى أن هذه التدابير هي جزء من خطة مكافحة الفساد التي انطلقت مع بداية العهد وبعد تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري.

وقال أن مسيرة التغيير التي انطلقت ستعمّ كل القطاعات ولن تتوقف، بل هي ستطوّر تباعاً، معتبراً أن للخصخصة قواعد واصولاً وفقاً لكل قطاع لأن الاولوية هي مصلحة اللبنانيين وخير المجتمع.

كلام عون جاء خلال استقباله امس في قصر بعبدا وفد نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية، ضم الرئيس الفخري للنقابة فؤاد جميل الخازن ورئيس النقابة مارون الحلو واعضاء مجلس النقابة ومديرها العام.

وعرض الحلو لمطالب النقابة ومنها: اقرار قانون دفتر الشروط والاحكام العامة في مجلس النواب، وتطبيق مرسوم تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس وتعيين رئيس لهيئة التصنيف، واقرار مشروع مرسوم تنظيم ممارسة مهنة المقاولة في لبنان المحال على مجلس الوزراء.

واستقبل رئيس الجمهورية النائب مروان فارس مع وفد من بلدة القاع البقاعية ضم كاهن الرعية الاب إليان نصرالله والمخاتير وفعاليات البلدة الذين عرضوا على رئيس الجمهورية مطالب بلدتهم.

وطالب فارس باسم الوفد «إستكمال عملية فرز اراضي القاع وهي عملية حيوية تثبت اهالي البلدة في قريتهم وتحول دون هجراتهم المتكررة، ومد مياه نبع اللبوة بقساطل حديدية تمنع المياه التي يعيش منها الاهالي في ري اراضيهم من أن تغور، واستكمال إنشاء سد العاصي التي تمت المباشرة به وتوقف.

وأعرب الرئيس عون عن اعتزازه بأبناء القاع خصوصاً والبقاع الشمالي عموماً وحرصهم على وحدتهم وتمسكهم بالارض.

واستقبل عون في حضور الوزير السابق نقولا صحناوي وفداً من منظمة المدراء التنفيذيين الشباب YPO ضم عددا من مديري المؤسسات والشركات والمصارف دون الاربعين سنة من العمر، وتحدث باسمهم إيدي شرفان، فهنأ باسم الوفد الرئيس عون على انتخابه «آملا ان يكون العهد الحالي عهد خير للبنان، مؤكدا أن الجمعية ستبذل كل الجهد للعب دور هام في تقوية الاقتصاد اللبناني».

وردّ عون متمنياً النجاح لجميع اعضاء الجمعية في اعمالهم، مثنياً على الدور الذي يقومون به في تقوية بنية الاقتصاد اللبناني، مشيراً الى أن البلاد دخلت مرحلة جديدة من مكافحة الفساد وأن الجميع، بمن فيهم رئيس الجمهورية، هم تحت سقف الدستور والقوانين. وقال: «طالما ان رئيس الجمهورية وضع نفسه في هذا الموضع فلن يتمكن احد من اختراق هذا السقف»، معتبراً ذلك بمثابة «الانتظام الاول للدولة، لأن المرجع للحكم في القرارات الاساسية هو الدستور أما في القرارات الاخرى فهو القانون».

واستقبل عون في حضور النائب سيمون ابي رميا النائب الفرنسي عن منطقة «مان أي لوار» ورئيس بلدية بلدة شوليه الفرنسية جيل بوردوليكس يرافقه رئيس بلدية عاريا السيد بيار بجاني مع اعضاء المجلس البلدي.

وأوضح النائب الفرنسي ان زيارته للبنان تندرج ضمن سلسلة زيارات قام بها في إطار التوأمة القائمة بين بلدية شوليه الفرنسية وبلدية عاريا، ولمتابعة المشاريع الانمائية والاجتماعية التي نفذت في عاريا في إطار هذه التوأمة، ومنها الملعب الرياضي.

كذلك استقبل في حضور النائب رميا رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس الذي اطلعه على اوضاع بلديات قضاء جبيل وحاجاتها والمشاريع الانمائية المتعلقة بها.

واستقبل الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله هاشم والامين العام للرهبانية الاب ميشال ابو طقة ورئيس جامعة اليسوعية الاب البروفيسور جورج حبيقة الذين عرضوا مع رئيس الجمهورية الاوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل مندوب لبنان الدائم لدى الاونيسكو السفير خليل كرم الذي وضعه في آخر المعطيات المتصلة بدعم مرشحة لبنان الى منصب المدير العام للاونيسكو فيرا خوري.