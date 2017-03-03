قائد الامن الوطني الفلسطيني صبحي أبو عرب للـ”أو تي في”: شادي المولوي لم يبلغ اي فضيل رفضه تسليم نفسه

أخبار متفرقة
- عربياتتونس توافق على عودة 1500 مهاجر رفضت المانيا لجوئهم
- اللواءالمشنوق لـ”لجديد”: ما يتم تداوله من اسماء للتعيينات لم يحسم بشكل نهائي وانعقاد جلسة الأربعاء ليس اكيدا
- اللواءقطع طريق المتحف بكافة الاتجاهات من قبل لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين التي تنظم اعتصاما في المحلة
- اللواءلقاء جانبي بين الرياشي وفنيانوس على هامش مجلس الوزراء
- عربياتالسفير اليمني لدى لندن: النظام الإيراني يحاول تفكيك اليمن ويدعم الفوضى وعدم الاستقرار
- اللواء“قوى الأمن”: جميع الطرق إلى مراكز التزلج في كفردبيان سالكة فقط لسيارات الدفع الرباعي و السيارات المجهزة بسلاسل معدنية
- اللواءالسفير اليمني لدى لندن: النظام الإيراني يحاول تفكيك اليمن ويدعم الفوضى وعدم الاستقرار
- اللواءميركل : منذ 6 سنوات بعد التحول الديمقراطي لا تزال تونس منارة الديمقراطية بالمنطقة
- اللواءوفد من «التحالف العربي» للأمم المتحدة: ملتزمون بالقانون الدولي والإنساني
- اللواءإشكال فردي في مخيم عين الحلوة تطور إلى إطلاق نار