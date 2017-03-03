قائد الامن الوطني الفلسطيني صبحي أبو عرب للـ”أو تي في”: شادي المولوي لم يبلغ اي فضيل رفضه تسليم نفسه

darine alameh

قائد الامن الوطني الفلسطيني صبحي أبو عرب للـ”أو تي في”: شادي المولوي لم يبلغ اي فضيل رفضه تسليم نفسه

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