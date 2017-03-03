قطع طريق المتحف بكافة الاتجاهات من قبل لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين التي تنظم اعتصاما في المحلة

محمد عمر

قطع طريق المتحف بكافة الاتجاهات من قبل لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين التي تنظم اعتصاما في المحلة

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