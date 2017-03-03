“قوى الأمن”: جميع الطرق إلى مراكز التزلج في كفردبيان سالكة فقط لسيارات الدفع الرباعي و السيارات المجهزة بسلاسل معدنية

darine alameh

“قوى الأمن”: جميع الطرق إلى مراكز التزلج في كفردبيان سالكة فقط لسيارات الدفع الرباعي و السيارات المجهزة بسلاسل معدنية

تعليقات الفيسبوك