مجلس الوزراء: إقرار بنود الموازنة باستثناء السلسلة وينصرف إلى درس موازنة الوزارات الملحقة

مشروع قانون الموازنة على طاولة مجلس الوزراء مجددا بعد ظهر الاثنين المقبل في جلسة هي الثامنة، وتوقعت مصادر وزارية «للواء» ان تكون جلسة الاثنين الجلسة النهائية لاقرار الموازنة واحالتها على المجلس النيابي للمناقشة واقرارها، واعتبرت المصادر ان الدستور لا يلحظ في فقراته اي امر يتعلق بأن اقرار الموازنة يجب ان يكون في حضور رئيس الجمهورية ولكن ليس هناك من مانع ان تقرّ بحضوره اذا اراد ذلك مع العلم ان الدستور يشير فقط الى ان الاقرار يتم من خلال الحكومة مجتمعة.

واجمع الوزراء انهم لم يتبلغوا بعد بموعد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل ولا بجدول اعمال، ولكن عدداً من الوزراء رجح ان تعقد جلسة مجلس الوزراء العادية قبل ظهر الاربعاء في قصر بعبدا للبحث في جدول اعمال عادي، وتوقعوا ان يتضمن الجدول بنود تتعلق بالتعيينات لا سيما الامنية منها.

جلسة الامس والتي استمرت قرابة الثلاث ساعات بحثت وبشكل تفصيلي البنود المتبقية لمشروع الموازنة وعلمت «اللواء» انه تم الغاء بعض هذه البنود ومنها البندين 94 و95، واشارت المصادر الوزارية انه لم يتم التطرق بعد الى زيادة الضريبة على القيمة المضافة والمدرجة على جدول مشروع الموازنة بنسبة 1%، رغم ان هناك مصادر تشير الى امكانية اقرارها مع معارضة عدد كبير من الوزراء على هذا الامر. كما كشفت المصادر ان هناك بند يتعلق بالمستوردين تأجل بحثه لمزيد من الدرس.

وبقي على جدول المناقشات في الجلسة المقبلة بحث موازنة الوزارات حسب ما اوضحت مصادر وزارية «للواء « واعتبرت المصادر ان لا مشكلة حول هذه الموازنات باستثناء وزارات الدفاع والداخلية والطاقة باعتبار ان موازناتهم كبيرة وتحتاج الى مناقشات تفصيلية.

وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ترأس عند الساعة الرابعة والربع من عصر امس في السراي الحكومي اجتماعا لمجلس الوزراء غاب عنه الوزير جمال الجراح، وخصصت الجلسة لمتابعة دراسة مشروع موازنة العام 2017.

بعد الاجتماع تلا وزير الاعلام ملحم رياشي المقررات الرسمية التالية: اقرت اليوم (أمس) جميع بنود الموازنة باستثناء المتعلقة منها بسلسلة الرتب والرواتب التي ستكون موضوع نقاش يوم الاثنين في مجلس النواب خلال اجتماع اللجان المشتركة، ويوم الاثنين المقبل ستعقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الثانية بعد الظهر لمتابعة مناقشة موازنات الوزارات، والامور سائرة بشكل جيد وباذن الله بعد ذلك تحوّل الموازنة الى المجلس النيابي.

اضاف: وكان الرئيس الحريري قد استعمل تطبيقا الكترونيا له علاقة بالشباب الموجودين معنا اليوم، ليطلب طعاما للوزراء وهذا تطبيق هو الاول من نوعه طوّره شباب لبنانيون نتمنى ان توجهوا لهم تحية كما فعل مجلس الوزراء، وذلك لتشجيع جميع الشباب على الاقتصاد المعرفي الذي يتبعه كل العالم.

سئل: هل ستكون الجلسة الاخيرة للموازنة يوم الاثنين؟

اجاب: لست متأكدا اذا كنا سننتهي من موازنات كل الوزارات يوم الاثنين و قد يتطلب الامر وقتا اضافيا ولكن الشقّ الاساسي من الموازنة انتهينا منه.

سئل: هل توجد خلافات حول بعض البنود؟

اجاب: ابدا على الاطلاق، فالنقاش كله يسيسر بالاتجاه الايجابي وباذن الله سننهي الموضوع قريبا.

سئل: كيف ستقنعون وزراء القوات اللبنانية بالتصويت على الموازنة؟

اجاب: انا لا اجيب بصفتي وزيرا عن القوات اللبنانية بل انا هنا لامثل رأي مجلس الوزراء، ولكن اتصور انه سيكون هناك كلام مناسب في الوقت المناسب، وان شاء الله يتم كل الامر على خير والاتجاهات ايجابية.

سئل: هل من جلسة الاربعاء في بعبدا؟

اجاب: اعتقد ذلك الا اننا لم نتبلغ بذلك حتى الان ويتم تحضير جدول الاعمال لها.

سئل: هل ستقر الموازنة في جلسة يترأسها رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري؟

اجاب: لا مشكل في ذلك ولكن الان دراسة الموازنة تتم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري، ومن الممكن ان تعقد الاربعاء جلسة في قصر بعبدا برئاسة فخامة الرئيس لمناقشة جدول اعمال عادي ومن الممكن ايضا ان تكون هناك بعض النقاط المتعلقة بالموازنة.

اضاف: اود ان اعطي الان الكلام لزميلي وزير الثقافة غطاس خوري ليتحدث عن موضوع مهم جدا له علاقة بلبنان، موضوع لم يعد معاصرا لانه لم يعد احد يهتم بالثقافة، الا ان هذا الموضوع يعني الشعب اللبناني وكل المشرق.

الوزير خوري

وتحدث الوزير الثقافة غطاس خوري فقال: اود ان الفت النظر الى انه غدا السبت الساعة العاشرة صباحا تعقد في اليونسكو، تعقد ندوة حول اطلاق الخطة الخمسية للنهوض الثقافي في لبنان، و اهمية هذه الندوة هي انها ستتحاور مع كل المعنيين بالشان الثقافي في كل المواضيع المدرجة ضمن الاطار الثقافي، وسيتبعها سبع ورشات عمل تستمر طوال النهار للوصول الى تفاهم حول الخطة الخمسية للنهوض الثقافي، ونأمل بعدها ان نقرها في مجلس الوزراء.وندعوكم جميعا للمساهمة في هذا الموضوع لانني اعرف انكم جميعا تهتمون بالثقافة.

مواقف الوزراء

وردا على سؤال «للواء» حول كيفية تعامل وزراء «القوات اللبنانية» مع اقرار الموازنة اذا لم تلحظ ملف الكهرباء قال الوزير الرياشي «كل شيء بوقته حلو ونحن مع الاستعانة على امورنا بالكتمان».

اما الوزير بيار بو عاصي فقال : ان موقف القوات عبر عنه رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع بشكل واضح، ونحن لم نشارك في الحكومة لمجرد المشاركة فقط بل من اجل العمل والانتاج، وهناك عدد كبير من الوزراء يوافقوا معنا في مقاربة المواضيع،، لا سيما التي تحتاج الى اصلاحات ولفت بو عاصي الى ان وزير الطاقة يعمل ولكن المطلوب هو تطبيق القانون، والموضوع ليس خلافيا كما تم تصويره، وسنبقى ايجابيين ونطالب بضرورة ايجاد حل من خلال تطبيق القانون

وعلينا الانتظار وما يهمنا هو النتيجة وان يتم للحظ موضوع الكهرباء ان كان من داخل الموازنة او من خارجها المشكلة هي ضرورة ايجاد حل لمسالة الكهرباء وهذا مطلب جميع اللبنانيين.

اما وزير الطاقة سيزار ابي خليل فأوضح «للواء» ان خطة الكهرباء ليست خطة جديدة بل هي خطة الوزير جبران باسيل التي وضعها قبل العام 2010 وما حصل هو سوء تفاهم.

وقبيل الجلسة أعلن وزير الإقتصاد رائد خوري ان جلسة اليوم (أمس) هي «نصف النهائية»، مشيرا الى انه من حيث المبدأ ستنتهي الموازنة الاثنين.

بدوره قال وزير الدفاع يعقوب الصرّاف: لم نتبلغ موعدا محددا لبت التعيينات، لكن الأمور على السكة الصحيحة.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان: سنبدأ اليوم (أمس) بموازنات الوزارات والجزء الثاني من الموازنة.