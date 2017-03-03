مصادر فلسطينية لـ”المركزية”: المطلوبون اللبنانيون في مخيم عين الحلوة غابوا عن الانظار واختبأوا في حي حطين منذ يومين

أخبار متفرقة
- اللواءإشكال فردي في مخيم عين الحلوة تطور إلى إطلاق نار
- دوليات“دونيتسك الشعبية” قطعت علاقاتها مع أوكرانيا ردا على حصار كييف
- اللواءاللواء عباس ابراهيم: لبنان تجاوز كل الظروف الدقيقة والاقتصاد المتين هو احد اشد الأسلحة الفتاكة ضد الإرهاب
- عربياتالمعارضة السورية: قضية “تدمر” بين داعش والنظام “تسلم وتسليم”
- اللواءرزق: يجب ان تعود المؤسسات الى عملها ولاسيما مؤسسة العدل التي تضمن العدالة للجميع
- اللواءرزق: على النيابة العامة أن تتحرك لأن هناك دفاعاً عن القتلة من خلال المهرجانات التي تقام من أجلهم
- اللواءرزق: حرية الرأي مصونة لكن لا يجوز الدفاع عن القتل
- اللواءادمون رزق: نريد الانتهاء من الجريمة والقتل والسلاح سواء أكان في حزب أو في مخيم لا بد من ان يكون السلاح بإمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة
- اللواءالمجلس العدلي يقرر محاكمة حبيب الشرتوني غيابيا
- اللواءزعيتر لـ”أخبار اليوم”: لاءات بري تعبّر عن موقف الجميع ولم نعلم إذا كان سيتضمن جدول جلسة الحكومة الأسبوع المقبل التعيينات لكن الشواغر هائلة