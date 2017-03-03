مصادر فلسطينية لـ”المركزية”: المطلوبون اللبنانيون في مخيم عين الحلوة غابوا عن الانظار واختبأوا في حي حطين منذ يومين

محمد عمر

مصادر فلسطينية لـ”المركزية”: المطلوبون اللبنانيون في مخيم عين الحلوة غابوا عن الانظار واختبأوا في حي حطين منذ يومين

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