ميركل تؤكد ان بلادها “محقة” في انتقادها لتركيا حول حرية الاعلام

دلال ديب

ميركل تؤكد ان بلادها “محقة” في انتقادها لتركيا حول حرية الاعلام

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