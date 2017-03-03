وزارة الدفاع الروسية : مستشارون روس خططوا وأشرفوا على استعادة تدمر

دلال ديب

وزارة الدفاع الروسية : مستشارون روس خططوا وأشرفوا على استعادة تدمر

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