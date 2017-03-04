أردوغان: حيدنا 3 آلاف إرهابي من داعش و10 آلاف من بي كا كا وحددنا عناصر غولن الإرهابية فردا فردا داخل المؤسسات العامة وسلمناهم للقضاء

محمّد جابر

أردوغان: حيدنا 3 آلاف إرهابي من داعش و10 آلاف من بي كا كا وحددنا عناصر غولن الإرهابية فردا فردا داخل المؤسسات العامة وسلمناهم للقضاء

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