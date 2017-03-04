أردوغان يعلن إطلاق حملة مساعدات لإفريقيا الشرقية و اليمن

محمّد جابر

أردوغان يعلن إطلاق حملة مساعدات لإفريقيا الشرقية و اليمن

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