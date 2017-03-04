إشكال في زحلة على خلفية ازالة البلدية لكشك مملوك من أحد منصاري “الكتلة الشعبية” ما أدى الى توتر وانتشار للقوى الأمنية في المحلة

لميا جردلي

تعليقات الفيسبوك