“التحكم المروري”: جريح نتيجة حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام الغبيري باتجاه السفارة الكويتية

محمّد جابر

“التحكم المروري”: جريح نتيجة حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام الغبيري باتجاه السفارة الكويتية

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