“التحكم المروري”: حركة السير كثيفة من انطلياس باتجاه الضبية بسبب التوافد الى المجمعات التجارية والعمل جارٍ من قبل مفرزة سير الجديدة على المعالجة

محمّد جابر

“التحكم المروري”: حركة السير كثيفة من انطلياس باتجاه الضبية بسبب التوافد الى المجمعات التجارية والعمل جارٍ من قبل مفرزة سير الجديدة على المعالجة

 

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