الجيش الأميركي: مقتل 21 مدنياً بغارات التحالف على العراق وسوريا في الفترة بين تشرين الثاني وكانون الثاني الماضيين

محمّد جابر

الجيش الأميركي: مقتل 21 مدنياً بغارات التحالف على العراق وسوريا في الفترة بين تشرين الثاني وكانون الثاني الماضيين

 

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