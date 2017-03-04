الشرطة المصرية تقتل 4 إرهابيين بتبادل إطلاق نار في جنوب القاهرة

محمّد جابر

الشرطة المصرية تقتل 4 إرهابيين بتبادل إطلاق نار في جنوب القاهرة

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