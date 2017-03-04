الصليب الاحمر: حملتنا المالية السنوية لجمع التبرعات لم نطلقها بعد والأشخاص المتواجدين على الطرقات ليسوا من مسعفي الصليب الأحمر ولا يمتون له بأي صلة

لميا جردلي

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