الكرملين: بوتين بحث في اتصالٍ هاتفي مع نظيره الكازاخستاني التسوية السورية في إطار محادثات جنيف وأستانا

محمّد جابر

الكرملين: بوتين بحث في اتصالٍ هاتفي مع نظيره الكازاخستاني التسوية السورية في إطار محادثات جنيف وأستانا

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