باسيل: على الكل ان يتحلى بجرأة ويتخلى عن طائفيته وان نحقق قانون انتخاب جديد فأول إصلاح هو إصلاح قانون الانتخاب

محمّد جابر

باسيل: على الكل ان يتحلى بجرأة ويتخلى عن طائفيته وان نحقق قانون انتخاب جديد فأول إصلاح هو إصلاح قانون الانتخاب

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