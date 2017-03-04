باسيل: لا أحد يغرينا بمقعد في البترون فنحن “نقوم بحالنا” ونريد إعادة بناء لبنان الحضاري ليس على موديل الستين بل بقانون 2017

محمّد جابر

باسيل: لا أحد يغرينا بمقعد في البترون فنحن “نقوم بحالنا” ونريد إعادة بناء لبنان الحضاري ليس على موديل الستين بل بقانون 2017

 

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