تحليق للطيران الإسرائيلي في اجواء العرقوب وحاصبيا وجبل الشيخ

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- اللواءزعيتر ممثلا بري في مؤتمر عن الانماء في بعلبك: لقانون عفو عن الجرائم التي لا تمس بأمن الدولة
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- اللواءزهرا لـ”المركزية”: جلسة اللجان المشتركة الاثنين المقبل ستكون اختبارا للنيات ونحن سنتعاطى في شكل جدي مع السلسلة
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