تصعيد بين أردوغان وميركل.. يسبق التهدئة

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا بشدة أمس متهماً سلطاتها بإيواء «إرهابيين»، مؤكدا أن صحفيا ألمانيا موقوفا فى بلاده هو انفصالي كردي و»جاسوس ألماني» فى الوقت نفسه.

وقال أردوغان فى خطاب في إسطنبول إنه «يجب محاكمة (السلطات الألمانية) لإنها تساعد الإرهابيين وتؤيهم» منددا أيضا بإلغاء تجمعات مؤيدة له فى ألمانيا كان سيشارك فيها وزراء أتراك.»

وتزايد حدة التوتر بين تركيا وألمانيا أمس بعد إلغاء مظاهرات وتجمعات داعمة لأردوغان في ألمانيا، الأمر الذي تسبب فى إثارة استياء أنقرة، وأدى إلى تصاعد النبرة الهجومية والحرب الكلامية بين البلدين.

وفيما ضاعف المسؤولون الأتراك منذ مساء امس النبرة الهجومية، ردت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بدورها أمس مكررة انتقاداتها لوضع حرية الصحافة في تركيا.

وبدأ التوتر بعد قرار السلطات الألمانية المحلية إلغاء تجمعين داعمين لأردوغان قبل ستة أسابيع من موعد الاستفتاء المقرر في 16 نيسان حول تعديل دستوري من اجل توسيع صلاحيات الرئيس التركي الذي يتهمه معارضوه بانتهاج سياسة قمعية.

وأعلنت الشرطة الألمانية إلغاء تجمع ثالث مقرر غدا في فريشن بغرب البلاد، كان يفترض أن يشارك فيه وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي.

وكان زيبقجي أعلن في وقت سابق أنه سيتوجه إلى ألمانيا حتى ولو ألغي التجمع، قائلا إنه جاهز «للذهاب من منزل إلى منزل ومن مقهى إلى مقهى» للقاء الأعضاء المهمين من الجالية التركية في البلاد.

وقالت المستشارة الألمانية، فى كلمتها على هامش مؤتمر صحفى مشترك لها مع الرئيس التونسى الباجي قائد السبسي، في قصر قرطاج، إن القرارات الخاصة بالتجمعات العامة تتخذ على مستوى محلي في ألمانيا.

ونددت ميركل من جهة أخرى بالقيود على حرية الصحف في تركيا خصوصا في ما يتعلق بمراسل صحيفة «دي فيلت» الألمانية دنيز يوجل الذي اعتقل بتهمة الدعاية «الإرهابية».

وفي وقت لاحق أعلن مسؤول تركي أن وزيري خارجية تركيا وألمانيا توافقا خلال اتصال هاتفي امس على أن يلتقيا الاربعاء المقبل.

وأوضح المسؤول انه خلال الاتصال ابلغ الوزير التركي مولود تشاوش أوغلو نظيره الألماني سيغمار غابرييل «انزعاج» تركيا بعد الغاء ثلاثة تجمعات.

وأفادت وكالة انباء الاناضول الحكومية ان الاجتماع سيعقد في المانيا.

وكان قال تشاوش أوغلو أمام صحافيين في أنقرة «إنهم لا يريدون أن يخوض الأتراك حملة هنا، يعملون من أجل معسكر الـ+لا+ (…) يريدون منع قيام تركيا قوية».

(أ ف ب – الاناضول)