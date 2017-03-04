تعرّضت سيارة عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان إلى إطلاق نار، عند جسر الدورة، من قبل مسلّحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة تحمل لوحات مزورة، إلّا أنّ كنعان لم يصب بأيّ أذى.