“جرس سكوب”: تدهور سيارة دورية تابعة لمخفر عدلون على اوتوستراد الزهراني الغازية بعد إنفجار إطارها وإصابة رتيبين بجروحن بجروح

محمّد جابر

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