“سكاي نيوز”: القوات العراقية تسيطر على حي وادي الحجر بالكامل غربي الموصل بعد معارك مع داعش

محمّد جابر

“سكاي نيوز”: القوات العراقية تسيطر على حي وادي الحجر بالكامل غربي الموصل بعد معارك مع داعش

تعليقات الفيسبوك