“سكاي نيوز”: مقتل أثنين من عناصر القاعدة في غارة أميركية جديدة على منطقة أحور بمحافظة أبين اليمنية

محمّد جابر

“سكاي نيوز”: مقتل أثنين من عناصر القاعدة في غارة أميركية جديدة على منطقة أحور بمحافظة أبين اليمنية

تعليقات الفيسبوك