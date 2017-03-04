فنيش لـ”المركزية”: اننا مع اشراك القطاع الخاص في انتاج الكهرباء ورزمة من التعيينات الامنية ستُطرح على طاولة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل

محمّد جابر

فنيش لـ”المركزية”: اننا مع اشراك القطاع الخاص في انتاج الكهرباء ورزمة من التعيينات الامنية ستُطرح على طاولة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل

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