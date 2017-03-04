فوز الشانفيل على الحكمة بنتيجة 89-82 في إطار المرحلة 14 من إكس إكس أل إينرجي بطولة لبنان لكرة السلة

محمّد جابر

فوز الشانفيل على الحكمة بنتيجة 89-82 في إطار المرحلة 14 من إكس إكس أل إينرجي بطولة لبنان لكرة السلة

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