قرار لقاضي الاحداث في جبل لبنان بمنع عرض فيديو كلينك وبسحبه من التداول لقاء غرامة اكراهية مقدارها 50 مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة

لميا جردلي

تعليقات الفيسبوك