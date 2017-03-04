قوى الأمن: توقيف اللبناني (خ.ح.) بجرم شيك دون رصيد على حاجز ضهر البيدر

محمّد جابر

قوى الأمن: توقيف اللبناني (خ.ح.) بجرم شيك دون رصيد على حاجز ضهر البيدر

 

تعليقات الفيسبوك