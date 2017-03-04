قوى الأمن: حاجز ضهر البيدر اوقف كلا من ا.م. وبحقه بلاغ بحث وتحرٍ بجرم شيك من دون رصيد وع.ز. وبحقه مذكرة توقيف بجرم حجز حرية وتهديد واحتيال