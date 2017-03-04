لجنة دعم المقاومة الفلسطينية: المخيمات لن تكون مقرا للارهاب المتنقل

محمّد جابر

لجنة دعم المقاومة الفلسطينية: المخيمات لن تكون مقرا للارهاب المتنقل

تعليقات الفيسبوك